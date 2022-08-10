Гиркин раскритиковал версию минобороны РФ о причине взрывов в Крыму

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал версию министерства обороны России о причине взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Так, Гиркин написал ироничное сообщение на своем канале в Telegram.

"В общем, МО РФ заявило, что в Новофедоровке были складированы боеприпасы, они взорвались, но атаки по ним не было. Вот лежали себе, а потом (сразу одновременно в двух местах) взяли и взорвались. Бывает, чо…. Один шанс на миллион в миллион лет, но каких только чудес не бывает в армии (особенно в нашей). А если кто подумает, что официальные лица МО вводят общественность в заблуждение, то я решительно отвергаю подобную возможность!" , — написал террорист.

Также он вспомнил о вранье командования военного командования России, которое его представители распространяли ранее.

"Всем широко известно, что Фанерный Маршал (Сергей Шойгу) и его соратники лгать не могут… Максимум — немножко увлекутся (как в случае с 30 тысячами "сирийских добровольцев, жаждущих принять участие в СВО"… не говоря уже о том, что "наша армия снабжена всем необходимым"). Но разве увлечённые люди — это плохо? Разве умение фантазировать (и даже креативить) — стало не достоинством, а пороком?" , — продолжил иронизировать россиянин.

" Нет, нет и нет! Поэтому всему Крыму надо потерпеть! — "Донбасс терпел и вам велел!". И заметьте — Донбасс терпел 8 лет и до сих пор терпит!" , — высказался Гиркин.

Напомним, во вторник, 9 августа, в Новофедоровке Сакского района в оккупированном Крыму в районе российской авиабазы раздалось несколько взрывов.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что Украина получила высокоточные ракеты с радиусом поражения до 300 км.

В Министерстве обороны России заявили, что на авиабазе произошла детонация боеприпасов. При этом люди и техника не пострадали. Крымские "власти" объявили эвакуацию в Сакском районе.

Однако позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов один человек погиб и несколько, в том числе ребенок, получили травмы.

В Минобороны Украины потроллили россиян, заявив, что "не может установить причину возгорания". Кроме того, в военном ведомстве заявили, что Украина к взрывам отношения не имеет, однако в Минобороны результатом довольны.

Издание The New York Times, ссылаясь на свой источник, сообщило, что удар по авиабазе нанесли украинские военные из оружия украинского производства.