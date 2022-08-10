МВД: опасность участия Беларуси в войне минимальная, но есть два аспекта

Советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что угроза участия Беларуси в войне против Украины минимальная, но опасность для северных регионов страны сохраняется, сообщает Новое время.

"Я бы сказал, что опасность вхождения (Беларуси — ред.) минимальная. Но есть два других аспекта, о которых мы также не должны забывать" , — сказал он в эфире телемарафона.

Смирнов уточнил, что оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции с территории Беларуси и под артиллерийский огонь периодически попадает Сумская и Черниговская области.

Он добавил, что Беларусь может предоставлять добровольцев для войны на стороне РФ.

"По большому счету, формально это будут добровольцы, которые будут под командованием генштаба РФ, но де-факто мы понимаем, что это будут белорусы" , — сказал он.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорил, что возможность повторного наступления РФ с территории Беларуси остается.