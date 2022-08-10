Прокуратура: оккупанты нанесли удар по Бахмуту, есть погибшие и раненые

Российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута. Есть погибшие и раненые среди гражданских, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следователей было установлено, что российские военные из реактивной артиллерии Ураган нанесли удар по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли семь гражданских, еще шесть получили ранения.

На данный момент полные сведения о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

Вечером в воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области. О пострадавших и погибших не сообщалось.