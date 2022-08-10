WP: Россия украла у Украины полезных ископаемых более чем на 12 трлн долларов

WP: Россия украла у Украины полезных ископаемых более чем на 12 трлн долларов
Фото: Wikipedia

Россия украла у Украины полезных ископаемых не менее чем на 12,4 трлн долларов. В частности, в настоящее время РФ захватила 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов (в т.ч., золота) и 33% месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает The Washington Post

Отмечается: часть этих месторождений были захвачены еще во время первого этапа вторжения в Украину в 2014 году.

После же полномасштабного вторжения, подчеркивается, Кремль неуклонно расширял площадь захваченных месторождений. В частности, сейчас "под Россией" временно пребывают:

  • 41 месторождение угля;
  • 27 – природного газа;
  • 14 – пропана;
  • 9 – нефти;
  • 6 – железной руды;
  • 2 – титановой руды;
  • 2 – циркониевой руды;
  • 1 – стронция;
  • 1 – лития;
  • 1 – урана;
  • 1 – золота;
  • карьер по добыче известняка.
Россия украла у Украины полезных ископаемых не менее, чем на 12,4 трлн долларов
Россия украла у Украины полезных ископаемых не менее, чем на 12,4 трлн долларов. Источник: SecDev

При этом подчеркивается: убытки от масшатбов захвата Россией полезных ископаемых Украины, нанесли ее экономике менее значительный удар, чем захват портов. Что привело к потере морских транзитных путей.

Впрочем, отмечают аналитики, потеря сырья и поврежденная инфраструктура все же будут иметь серьезные последствия для одной из ключевых отрасли украинской экономики – сталелитейной.

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