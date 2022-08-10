WP: Россия украла у Украины полезных ископаемых более чем на 12 трлн долларов
Россия украла у Украины полезных ископаемых не менее чем на 12,4 трлн долларов. В частности, в настоящее время РФ захватила 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов (в т.ч., золота) и 33% месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщает The Washington Post
Отмечается: часть этих месторождений были захвачены еще во время первого этапа вторжения в Украину в 2014 году.
После же полномасштабного вторжения, подчеркивается, Кремль неуклонно расширял площадь захваченных месторождений. В частности, сейчас "под Россией" временно пребывают:
- 41 месторождение угля;
- 27 – природного газа;
- 14 – пропана;
- 9 – нефти;
- 6 – железной руды;
- 2 – титановой руды;
- 2 – циркониевой руды;
- 1 – стронция;
- 1 – лития;
- 1 – урана;
- 1 – золота;
- карьер по добыче известняка.
При этом подчеркивается: убытки от масшатбов захвата Россией полезных ископаемых Украины, нанесли ее экономике менее значительный удар, чем захват портов. Что привело к потере морских транзитных путей.
Впрочем, отмечают аналитики, потеря сырья и поврежденная инфраструктура все же будут иметь серьезные последствия для одной из ключевых отрасли украинской экономики – сталелитейной.