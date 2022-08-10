Генштаб: попытки россиян продвинуться к Бахмуту, Соледару и Авдеевке не удались

Российские войска пытались продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, но вынуждены были отойти, как и в направлении Авдеевки и Песков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 среды 10 августа.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

По имеющейся информации, с 9 августа в Минске под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси проводятся сборы с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Гаврилова Слобода, Старые Вырки, Середина-Буда и Бруски Сумской области.

На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА.

Значительные усилия уделяет улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении.

Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкино и Шевеловки.

Нанес авиационный удар возле Гусаровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, успеха не имели, отошли.

На Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей враг задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины.

Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

Наступательными и штурмовыми действиями агрессор пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки.

Вблизи Красногоровки и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию.

Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского.

Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка. Действовали враждебные разведывательные БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Продолжают активно применять БПЛА для воздушной разведки.

Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка.

Нанес авиационные удары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригорьевки.