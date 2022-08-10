"Укрэнерго" добилась отсрочки выплат по "зеленым" еврооблигациям

Государственная НЭК Укрэнерго получила согласие держателей «зеленых» еврооблигаций на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года, сообщает Новое время.

Речь идет о дебютных «зеленых» еврооблигациях, размещенных в ноябре 2021 года под гарантии государства на $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год.

Как сообщили в Укрэнерго, компания получила необходимые согласия от правомочных держателей ценных бумаг, запрос на которые был отправлен 28 июля.

Компания также сообщает, что предложенные изменения вступят в силу, как ожидается, 11 августа.

Как сообщалось, сегодня, 10 августа о согласии держателей еврооблигаций отсрочить выплаты и погашения по ним сообщил суверен — Украина, а также еще один эмитент под госгарантии — Укравтодор, также получивший одобрение держателей его бумаг.

Помимо того международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год.

Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины об отсрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.