Полиция: оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Харьковскую область

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Старый Салтов в Харьковской области. В результате погибли два местных жителя, сообщает Новое время.

Об этом сообщает полиция области в Telegram.

Правоохранители уточнили, что россияне открыли огонь по Старому Салтову в среду, 10 августа, около 12:00. Поселок обстреляли кассетными боеприпасами.

"Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте" , — говорится в сообщении полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 о нарушении законов и обычаев войны.