Минэнерго: Украина разрабатывает план "А" и план "Б" для отопительного сезона

В Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы разрабатываем много сценариев. Так называемые план "А", план "Б". Все опасности прохождения отопительного сезона соединены конкретно с войной. Эти планы предусматривают либо компенсацию определенного ресурса, либо определенную генерацию, если это потребуется… Безусловно, есть и мобильные вещи (речь о котельных - ред.), которые уже покупаются и будут поставляться" , - заявил министр.

По его словам, одним из основных планов Украины на отопительный сезон является замещение определенных ресурсов другими в случае, если не будет возможности их поставлять.

"Например, когда мы не имели возможности поставлять уголь на генерации, мы его замещали поставками газа. Есть соответствующие компенсаторные механизмы" , - рассказал Галущенко.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Министерство финансов Украины должно проработать механизм закупки украинского газа за счет средств от ренты к отопительному сезону.