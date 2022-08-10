Андрющенко: мариупольцы объявили забастовку из-за невыплаты зарплат

Работники водоканала в оккупированном Россией Мариуполе не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками".

По словам Андрющенко, 11 августа рабочие водоканала анонсировали продолжение забастовки.

"Но самое смешное, что Иващенко (Константин, гауляйтер Мариуполя) к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так".

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта.