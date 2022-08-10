В Молдове заявили, что не могут заплатить за российский газ

Руководитель молдавской компании "Молдовагаз", фактически контролируемой российским "Газпромом", Вадим Чебан заявил, что не сможет заплатить за российский газ, потребленный в августе – не хватает денег, сообщает Европейская правда.

Об этом Чебан рассказал в интервью NewsMaker.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно" , – отметил он и добавил, что компания уже попросила у поставщика отсрочку платежей, но не получила ответа.

Moldovagaz рассчитывает, что в четвертом квартале 2022 года в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.

Чебан не стал отвечать на вопрос, который произойдет, если "Газпром" не согласится на отсрочку. Он лишь отметил, что текущая ситуация сложилась из-за объективных условий законодательства Молдовы, и акционеры должны принимать это во внимание.

"Объемы в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить платежи НДС" , — добавил Чебан.

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (НАРЭ) увеличило тариф на газ с 18,62 леев до 23 леев за кубометр. Moldovagaz просил повысить тариф до 29,48 леев за кубометр, ссылаясь на тарифные отклонения, а также на то, что стоимость закупаемого газа в августе составляет $1458, а в сентябре — $1692 за тысячу кубометров.

НАРЭ, рассчитывая тариф, исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за тысячу кубометров. Там пояснили, что методология расчета тарифа не позволяет включать в него потенциальную закупочную цену.

Как следствие, Moldovagaz попросил у "Газпрома" отсрочку платежей и обратился в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой об отсрочке выплаты НДС. Также компания предложила, чтобы предприятия теплоэнергетики перешли на оплату газа авансом.

Зависимость Молдовы от "Газпрома" уже вылилась в кризис в конце прошлого года.

В октябре 2021 года в "Газпроме" заявили, что не получили платеж от Молдовы и остановят поставки газа, если деньги не поступят через 48 часов. 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.