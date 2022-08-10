Глава Пентагона напомнил РФ о пятой статье НАТО, но заверил, что не желает войны

Североатлантический альянс не стремится к войне против России, но будет продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

"Давайте начистоту. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наша обновленная позиция просто отражает нашу неизменную и торжественную приверженность пятой статье. Нападение на одного союзника НАТО - это нападение на всех союзников НАТО" , - заявил глава Пентагона.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация в мировой политике требует от Альянса более быстрого и надежного реагирования на вызовы.

Напомним, вчера, 8 августа, Остин прибыл в Латвию для того, чтобы обсудить с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины.