Чехия поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам России

Чехия поддержала полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, который ранее предложили некоторые страны ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался в поддержку инициативы, которая бы запрещала гражданам России получать шенгенские визы.

"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится скоординированного подхода всего Европейского Союза" , – сказал Липавский.

Прага напомнила, что их страна первой запретила выдачу виз для граждан России и Беларуси, в связи с полномасштабным вторжением в Украину еще 25 февраля.

"Во время агрессии России, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан" , – добавил министр.

Напомним, что ранее в Эстонии призвали остановить выдавать визы россиянам.

Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.