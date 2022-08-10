Президент Литвы: если Путин победит, они придут к нашим дверям

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что Россию надо разгромить на поле боя, а проводить переговоры — не имеет смысла, сообщает Новое время.

В интервью Голосу Америки он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин ожидал, что захватит Киев за несколько дней, однако его планы разрушились.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что эта война не будет иметь больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так. Конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет решен на поле боя… Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира" , — сказал Науседа.

Науседа также добавил, что если Путин одержит победу в Украине, то его армия двинется дальше в Европу.