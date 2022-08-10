Российские самолеты дважды вошли в зону ПВО Аляски за последние два дня

Российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски за последние два дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски" , - сказано в нем.

При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

Напомним, в июле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил США планами "вернуть Аляску с помощью псевдореферендума.