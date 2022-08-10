МИД: Латвия поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам

Латвия поддержала запрет на выдачу виз в ЕС российским гражданам. Ограничения на въезд станет еще одним шагом, чтобы остановить агрессию России, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Он отметил, что решение о запрете заставит почувствовать санкции широкому кругу россиян.

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - это не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию. Один шаг к тому, чтобы остановить Россию, это то, что широкая публика ощутит на себе последствия санкций" , - заявил министр.

Напомним, что ранее в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам.

Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.