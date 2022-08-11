Ночью были слышны взрывы на военном аэродроме в Беларуси

Белорусские СМИ сообщили, что в районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки, сообщает Украинская правда.

По предварительной информации, за 10 минут было видно, по меньшей мере, 4 вспышки.

Минобороны Беларуси озвучило официальную версию ночных взрывов и вспышек на военном аэродроме "Зябровка" – это якобы возгорание двигателя "одной из единиц техники во время контрольного пробега".

"Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет" , - сообщает МО РБ.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя взрывы на военном аэродроме "Зябровка", заявил, что Украина рассчитывает на поддержку белорусских партизан.

"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы лишь благодарим братский беларусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже" , — отметил Игнат.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что "Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян".