ISW: Еще в одной области РФ формируется добровольческий батальон

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что еще в одной области России – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон, сообщает Украинская правда.

По сообщению института, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено, по меньшей мере, восемь российских самолетов и несколько зданий".

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

Ключевые выводы аналитиков ISW: