В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 11 августа ориентировочно составили:

личного состава – около 43 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1846 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,

артиллерийских систем – 974 (+3) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средств ПВО - 134 (+1) ед,

самолетов – 232 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),

крылатых ракет – 185 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,

специальной техники – 90 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.