В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 11 августа ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1846 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средств ПВО - 134 (+1) ед,
  • самолетов – 232 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
  • крылатых ракет – 185 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
  • специальной техники – 90 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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