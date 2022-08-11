В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника с 24 февраля по 11 августа ориентировочно составили:
- личного состава – около 43 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1846 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средств ПВО - 134 (+1) ед,
- самолетов – 232 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
- крылатых ракет – 185 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
- специальной техники – 90 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.