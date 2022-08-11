Резников рассказал, как армия РФ быстро добралась из Крыма в Херсон

Украина после победы в войне с РФ проведет расследование того, кто разминировал "Чонгар" и мосты на всех крымских перешейках, что позволило оккупационным войскам быстро продвинуться по территории Херсонской области.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

"Я абсолютно ответственно вам скажу, что принятие решения о минирования, разминирования, нажатие кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданской власти: ни к правительству, ни к президенту, ни министру обороны, ни премьер-министра, ни народных депутатов, ни до вас ни до кого. Это сугубо военный вопрос. Поэтому кто-то придумал этот нарратив, и придумал, что кто-то там сказал взорвать – не взорвать, разминировать - это чисто военная история, саперная" , - подчеркнул он.

Резников отметил, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они будут привлечены к ответственности.

Нашими военными было дано следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности. Но сегодня влиять на расследование, так генерал Залужный сказал, я не хочу, потому что правда будет своя у всех, а у нас сейчас идет война, и сейчас стоит задача одержать победу в этой войне" , – сказал министр. ﻿

Он добавил, что соответствующие факты уже фиксируются, в частности, СБУ.

"Имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или нелепая халатность кого-то - но это точно вопрос не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, которые отвечали за это направление" , – сказал он. ﻿

В то же время Резников подчеркнул, что подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения вражеских войск по территории Херсонщины.

"Могу сказать только одну вещь, я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания парламентского комитета: все, кто кричит "все пропало, мост не взорвали", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы отнюдь на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции, я от него это впервые услышал.