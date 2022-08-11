МО Турции: Из порта "Черноморск" не смогло выйти судно с украинским зерном

Из украинского порта "Черноморск" (Одесская область) 11 августа не смогло выйти судно с зерном на экспорт. Рейс отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом, со ссылкой на Минобороны Турции, сообщает Обозреватель.

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта "Черноморск" для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря" , – говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны Турции. Источник: twitter.com/tcsavunma

В то же время, еще два корабля направляются в Украину из Турции. Там они прошли досмотр. Кроме того, продолжается погрузка продовольствия и на другие суда, которые находятся в украинских портах.

Ранее зерно из Украины везли только на тех кораблях, которые застряли в портах на момент начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Теперь количество судов, которыми экспортируют украинское продовольствие, может превысить 80 в месяц.

По подсчетам аналитиков, деблокада портов в Черном море, которая заработала с начала августа, может увеличить объемы экспорта зерна из Украины до довоенного уровня или даже выше. Это позволит освободить зернохранилища перед началом уборки нового урожая. Сейчас в них находится еще около 10 млн тонн зерна, предназначенного для экспорта.

При этом наибольшие риски срыва сделки об экспорте зерна в Черном море представляют действия России. Войска РФ могут не только наносить ракетные удары по украинским портам, но и попытаться атаковать или заблокировать суда в море.