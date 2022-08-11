CNN: Удар по авиабазе в Крыму стал наибольшей потерей росавиации со Второй мировой

Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали наибольшей потерей авиации РФ за сутки со времен Второй мировой войны﻿. Об этом говорится в материале CNN, сообщает Деловая столица.

"Согласно исследованиям CNN, это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны" , — пишет издание.

Так, научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.

В CNN предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Также ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай".

"CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день" , — подытожили в исследовании.

Напомним, 9 августа, в Новофедоровке Сакского района в оккупированном Крыму в районе российской авиабазы раздалось несколько взрывов.

В Минобороны Украины заявили, что не имеют отношения к серии взрывов на российской авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму, однако результатом в ведомстве удовлетворены. Кроме того, в министерстве отметили, что россиянам лучше не посещать украинский Крым, чтобы избежать "неприятно жарких летних каникул".