Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от УЗ

Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от УЗ
Фото: Facebook

Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров. Об этом сообщила﻿ пресс-служба УЗ.

В новом приложении пользователи смогут:

  • приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
  • вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
  • найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Приложение уже доступно для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — любые дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", - добавили в УЗ.

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