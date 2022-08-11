Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от УЗ

Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров. Об этом сообщила﻿ пресс-служба УЗ.

В новом приложении пользователи смогут:

приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Приложение уже доступно для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.