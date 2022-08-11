Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от УЗ
Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
В новом приложении пользователи смогут:
- приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
- вернуть билеты;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
- найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
- получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.
Приложение уже доступно для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — любые дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", - добавили в УЗ.