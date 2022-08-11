Верещук: обязательная эвакуация предусматривает бесплатное жилье для переселенцев

Людям, эвакуируемым из опасного региона, будут предоставлять бесплатное жилье и социальную защиту. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала на брифинге, сообщает Укринформ.

«Обязательная эвакуация предполагает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены. Никто из них денег за это брать не будет и точно никого не будет выселять. Если мы уже организовали эвакуацию и человек сел, то должен знать, что его ждут, встретят на перроне, отвезут, и он будет проживать в приемлемых условиях» , - сказала Верещук.

Она заверила, что лично ездила и проверяла, какие условия создают для внутриперемещенных лиц.

«Кстати, мы разрешили регионам проводить ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию, закупки товаров и услуг, чтобы помочь реконструировать жилые помещения или даже нежилые перевести в жилые для ВПЛ. Мы сделали все, чтобы спокойно сейчас обеспечить бесплатным жильем наших внутренних переселенцев» , - сказала Верещук.

Как сообщалось, агрессор постоянно обстреливает Донбасс, убивая мирных жителей, уничтожая гражданскую инфраструктуру. В регионе давно нет газоснабжения, а во многих населенных пунктах – и водоснабжения.

29 июля Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Его возглавила Верещук. В штаб вошли представители министерств, силовых ведомств и военных администраций. Эвакуация жителей неоккупированных районов Донбасса предполагается к началу отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться. Вывоз людей из опасного региона стартовал 2 августа.