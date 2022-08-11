Зеленский: Россия может спровоцировать аварию на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия может спровоцировать наибольшую в истории аварию на Запорожской АЭС, которая, по-сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара, сообщает Новое время.

"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть более цинична. Она делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, а виноват должен быть кто-то другой" , — сказал он на Конференции стран-партнеров Украины на уровне министров обороны.

Глава государства заявил, что когда оккупанты пришли на АЭС, их танки обстреляли ее.

"Размещая боевую технику на территории станции и проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы" , — сказал он.

Зеленский напомнил, что «в августе они повредили линии связи станции с нашей энергосистемой и датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию.

"Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы" , — сказав президент.

По словам Зеленского, «Россия может спровоцировать наибольшую в историю аварию на Запорожской АЭС.

"Это может быть более катастрофично, чем Чернобыль и по сути — использованием Россией ядерного оружия, но без ядерного удара" , — сказал он.

Глава государства заявил, что ответом на ядерный шантаж «должны быть жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли, а не договоренности с ними».