Верещук: в российском плену находится более 130 женщин c "Азовстали"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на "Азовстали" россияне захватили 130 военнослужащих ВСУ, среди которых были пограничники и медики, сообщает Украинская правда.

Об этом Верещук заявила на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

"У нас с Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку "Азов", среди них военные медики, среди них пограничники, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования".

Верещук подчеркнула, что Украина будет прилагать усилия для их освобождения и попросила обратить внимание мирового сообщества на несоответствующие действия России по обращению с военнопленными.

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