Кулеба: инициатива о прекращении выдачи виз россиянам набирает обороты

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд стран Евросоюза поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о прекращении выдачи виз россиянам, сообщает Новое время.

"Позиция президента Зеленского очень четкая: запрет выезда для россиян — это самая действенная персональная санкция. Не нужно рассказывать, что не все россияне виноваты. Россияне в абсолютном большинстве поддерживают агрессию против Украины, военные преступления и убийства, захват чужой земли" , — сказал министр во время брифинга.

Он добавил, что полностью логично лишить их права пересекать международные границы, пока «они не научатся их уважать».

Кулеба отметил, что для тех, кого преследует кремлевский режим всегда останется возможность политического убежища. Но туристы из РФ «в футболках СССР и буквами Z» не должны бродить по Европе во время кровопролитной войны их страны против Украины, убежден он.﻿

"Рад сообщить, что эта инициатива президента Зеленского уже набирает оборотов в Европейском союзе" , — подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что Латвия уже не выдает россиянам визы, а Финляндия и Эстония поддержали подобные планы. Он добавил, что планы о прекращении выдачи виз россиянам обсудят на уровне Евросоюза.

Зеленский сообщал, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России, в интервью The Washington Post.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила 8 августа, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

До этого посольство Латвии в РФ остановило выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок.

А Эстония с 18 августа запретит въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.