Энергоатом: оккупанты в очередной раз обстреляли ЗАЭС

Российские захватчики 11 августа в очередной раз подверглись обстрелам крупнейшей в Украине и Европе Запорожской атомной электростанции - в частности, зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

"Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

"Однако враг на этом не остановился.

Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены", - подчеркнули в госкомпании.

Подчеркивается, что ситуация на станции сейчас контролируемая.

"Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковым и манипулятивным. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", - подчеркнули в Энергоатоме.

Напомним:

5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.

Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.

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