Генштаб: Россия потеряла по меньшей мере две эскадрильи самолетов Су-35

Российские оккупанты потеряли в Украине по меньшей мере две эскадрильи самолетов Су-35, сообщает Новое время.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 11 августа.

За последнюю неделю защитники Украины уничтожили 27 вражеских воздушных целей. По данным Генштаба, из-за серьезных потерь страна-террорист Россия может начать использование устаревших бомбардировщиков Су-24М, которые в 2005—2018 годах были выведены из ее боевого состава.

Громов также рассказал о проблемах у российских многоцелевых истребителей Су-35, которые агрессор передавал Китаю. По состоянию на декабрь 2021 года, из 24 поставленных Пекину самолетов исправными были только девять. Наибольшее количество отказов приходилось на бортовые системы, комплексы радиоэлектронного противодействия Хибины и авиационные средства поражения. Представитель Генштаба отметил, что, по мнению экспертов, проблемы с надежностью распространяются на все боевые самолеты российского производства.

"По опыту боевых действий, самолеты Су-35 также показали низкий уровень живучести. С начала вооруженной агрессии оккупанты потеряли уже более двух авиационных эскадрилий — более 24 самолетов этого типа" , — добавил Громов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.