Журналист: в Херсоне оккупанты установили противотанковые ежи из дерева
Во временно оккупированном Херсоне российские военные разместили на улицах противотанковые ежи. Однако, средств на это у них не хватило, ведь ежи они сделали из дерева, сообщает РБК-Украина.
Фото в своем Telegram-канале опубликовал журналист Константин Рыженко.
На видео видно, что шестиконечный крест-ограда сделан не из металла, как всегда, а из стволов дерева, прибитых друг к другу.
"Эти дрова для мангала возле апелляционного - это типа противотанковые ежи", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что наскоро сделанные ежи размещены на проезжей части напротив Херсонского апелляционного суда, который сейчас является одной из локаций базирования оккупантов и коллаборационной власти города.
Пользователи в сети пишут что даже самый легкий танк их переедет, поэтому логика в этих средствах отсутствует:
- Это они защищаются от надувных танков;
- Почему деревянные? Потому что нормальные уже сдали на металлолом;
- Бесплатные дрова.