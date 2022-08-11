Журналист: в Херсоне оккупанты установили противотанковые ежи из дерева

Во временно оккупированном Херсоне российские военные разместили на улицах противотанковые ежи. Однако, средств на это у них не хватило, ведь ежи они сделали из дерева, сообщает РБК-Украина.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал журналист Константин Рыженко.

На видео видно, что шестиконечный крест-ограда сделан не из металла, как всегда, а из стволов дерева, прибитых друг к другу.

"Эти дрова для мангала возле апелляционного - это типа противотанковые ежи" , - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что наскоро сделанные ежи размещены на проезжей части напротив Херсонского апелляционного суда, который сейчас является одной из локаций базирования оккупантов и коллаборационной власти города.

Пользователи в сети пишут что даже самый легкий танк их переедет, поэтому логика в этих средствах отсутствует: