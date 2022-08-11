Захарова отреагировала на решение Латвии признать РФ спонсором терроризма

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг раскритиковала действия Латвии, провозгласившей РФ государством-спонсором терроризма, сообщает Европейская правда.

Свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты" , - написала она.

Представитель МИД РФ также напомнила свой комментарий от 8 августа, где назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".

"Патологическая русофобия правящей верхушки Латвии уже стала причиной серьёзных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения" , – заявила она тогда.

Как сообщалось, в четверг Сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.

Напомним, в Конгрессе США оказывают давление на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма. Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.