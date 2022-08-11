Сеть ресторанов McDonald's возобновляет свою работу в Украине

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет свою работу в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского представительства компании.

В McDonald's напомнили, что приняли решение приостановить работу в Украине 24 февраля из-за начала широкомасштабной войны. При этом компания создала благотворительный фонд и продолжала выплачивать сотрудникам зарплату.

"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины" , — отметили в компании.

В компании добавили, что в течение следующих нескольких месяцев будут заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных протоколов по безопасности для сотрудников и посетителей.