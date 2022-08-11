В Марьинке авто полиции попало под обстрел во время эвакуации гражданских

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, ранены двое полицейских, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

"Рашисты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался возле полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали.

Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место.

Сейчас о "белых ангелах" заботятся врачи Днепра".

В сообщении не указана дата происшествия.