НБУ: за полгода украинские банки понесли убытки в 4,6 млрд грн

В первом полугодии текущего года банковская система Украины понесла убытков на общую сумму 4,6 млрд грн, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

"В январе – июне 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в 4,6 млрд грн. Во ІІ квартале чистый убыток сектора достиг почти 4.5 млрд грн. Темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе – феврале до 19% за март – июнь в годовом исчислении" , — отмечает регулятор.

Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам ІІ квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во ІІ квартале 2021 года. Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 млрд грн, из них в марте – июне на 52,1 млрд грн.

"Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше" , – сказал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка.

По состоянию на 1 июля 2022 года из 68 платежеспособных банков 47 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10,0 млрд грн, 21 – убыточными с убытком 14,6 млрд грн.

Как сообщалось, 29 июля Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют. Теперь операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.