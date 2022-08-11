Украина призвала арабские страны поддержать эмбарго на нефть из РФ

Украинские дипломаты продолжают работать над усилением экономического давления на Россию, а именно по вопросу эмбарго на российскую нефть, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница МИД Украины.

По информации министерства, 11 августа в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире состоялась чрезвычайная сессия Совета этой организации на уровне постоянных представителей. Украину на этом мероприятии представлял Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

Дипломат обратил внимание на различные направления, которые касаются войны против Украины, продовольственного кризиса и дальнейшего санкционного давления на Россию. Субх призвал арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе в вопросе введения эмбарго на поставки российской нефти.

Напомним, что в рамках шестого пакета санкции ЕС было введено эмбарго на российскую нефть.

Президент США Джо Байден пытался убедить страны ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен на бензин в мире.

Также США и союзники пытаются установить максимальную цену для российской нефти.