Андрющенко: в Мариуполе заметили российские вертолеты и кортеж внедорожников

Во временно захваченном россиянами Мариуполе заметили два российских военных вертолета и кортеж черных внедорожников, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

В Telegram он уточнил, что в четверг, 11 августа, российские вертолеты с отметками Z, которые внешне напоминали Ми-8, в 15:47 сели в аэропорту оккупированного города. Также, по его данным, вертолеты приблизительно в 15:30 летели над микрорайоном Новоселовка Центрального района.

Уже после посадки вертолетов в городе на въезде в сторону Мангуша заметили кортеж черных внедорожников, пишет он.

"Учитывая сопоставление фактов — в Мариуполе привезли мраZоту самого высокого уровня из России" , — предположил Андрющенко.

Он связывает этот визит со снижением темпов восстановления уничтоженного россиянами Мариуполя.

Ранее мэр города Вадим Бойченко говорил, что россияне не смогут начать и провести отопительный сезон в Мариуполе в этом году. Также он отмечал, что оккупанты не смогут обеспечить население питьевой водой, а запас технической воды из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.