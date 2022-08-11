Нацбанк аннулировал лицензию у еще одной сети обменников

Национальный банк аннулировал лицензию Финансовой компании "Голден групп", занимающейся торговлей валютными ценностями (обменом валют) из-за ряда нарушений законодательства, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По словам НБУ, установлены факты препятствования компанией в проведении членами инспекционной группы регулятора внеплановой выездной проверки, осуществление валютно-обменной операции без ее документального оформления и другие нарушения.

"Голден групп" охватывает около 0,15% рынка наличного обмена валют и имеет 18 пунктов обмена валют.

В НБУ напоминают, что для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны были ужесточены требования к пунктам обмена валют. Чтобы проследить за выполнением новых требований, были начаты внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, имеющих лицензии Национального банка на торговлю валютными ценностями.

На 10 августа 2022 года Национальный банк провел 57 проверок структурных подразделений 19 небанковских финансовых учреждений.

Напоминаем:

В начале августа Нацбанк аннулировал лицензии на обмен валюты у четырех финансовых компаний за нарушение требований валютного законодательства, еще две компании – оштрафованы.

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.