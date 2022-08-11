В МИД РФ ответили на готовность Швейцарии представлять интересы Украины

Россия не согласна на то, чтоб Швейцария была посредником и представляла интересы Украины в переговорах, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге заместитель директора ДИП МИД России Иван Нечаев.

Он подтвердил, что представители Швейцарии интересовали у РФ возможностью представлять интересы Украины.

"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов" , — скачал Нечаев.

По его словам, власти Швейцарии "присоединился к незаконным западным санкциям", поддерживают "антинародный нацистский режим в Киеве", участвуют "в агрессивной русофобской кампании".

"Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные "добрые услуги" — совершенно непонятно. Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют" , — утверждает Нечаев.

Напомним, ранее Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев, находящихся на территории России.

В МИД Украины заявили, что достигли принципиальной договоренности со Швейцарией, которая будет представлять интересы Киева на территории России.