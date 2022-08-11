В МИД РФ ответили на готовность Швейцарии представлять интересы Украины
Россия не согласна на то, чтоб Швейцария была посредником и представляла интересы Украины в переговорах, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил на брифинге заместитель директора ДИП МИД России Иван Нечаев.
Он подтвердил, что представители Швейцарии интересовали у РФ возможностью представлять интересы Украины.
"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", — скачал Нечаев.
По его словам, власти Швейцарии "присоединился к незаконным западным санкциям", поддерживают "антинародный нацистский режим в Киеве", участвуют "в агрессивной русофобской кампании".
"Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные "добрые услуги" — совершенно непонятно. Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют", — утверждает Нечаев.
Напомним, ранее Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев, находящихся на территории России.
В МИД Украины заявили, что достигли принципиальной договоренности со Швейцарией, которая будет представлять интересы Киева на территории России.