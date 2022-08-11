Евросоюз скоординировал свыше 66 тысяч тонн гуманитарных грузов для Украины

Евросоюз скоординировал доставку в Украину 66 224 тонн неденежной помощи из 30 стран в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что помощь среди прочего включает 180 машин скорой помощи, 125 пожарных автомобилей, 300 электрогенераторов, 35 единиц тяжелой техники и 4 понтонных моста. Это самая большая, продолжительная и сложная операция с применением Механизма гражданской защиты ЕС с момента его создания в 2001 году, оценочная стоимость которой превышает 425 млн евро.

В Евросоюзе подчеркнули, что продолжают получать новые предложения для Украины от своих стран-членов в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Отмечается, что гуманитарные потребности Украины после широкомасштабного вторжения России выросли до беспрецедентного уровня. И ЕС мобилизовал все возможные ресурсы, чтобы предоставить экстренную помощь Украине.

Еврокомиссия выделила 348 млн евро на программы гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от войны в Украине. Это включает соответственно 335 млн евро для Украины и 13 млн евро для Молдовы.

Как сообщалось, 2 августа Евросоюз предоставил Украине первый транш новой экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.