Минобороны: военный раскрыл в интервью стратегические планы ВСУ

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 11 августа, сообщила, что правоохранители начали расследовать действия высокопоставленного украинского военного, который озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ, сообщает Новое время.

У себя в Facebook Маляр написала, что Минобороны и СБУ работают над предотвращением утечки важной военной информации, «в том числе через СМИ и другие публичные коммуникации».

По ее словам, недавно СБУ установила, что высокопоставленный военный в интервью известному изданию «по отдельным показателям» раскрыл сведения о стратегических планах ВСУ, вопросах подготовки и организации боевых действий.

"…Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас… По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке" , — добавила замминистра.

Издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь о недавнем интервью генерала Дмитрия Марченко, который руководил обороной Николаева, а в июле вернулся в область для улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами.