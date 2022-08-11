Anadolu: Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство

Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Anadolu.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.