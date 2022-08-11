Ким: россияне не дают вывезти детей с временно оккупированных территорий

На оккупированных территориях Николаевской области остается 1100 детей. Россияне не дают их увезти в безопасное место, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Суспільне.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает поддерживать жителей оккупированных территорий.

"Россияне не дают вывезти детей в безопасное место — ни через зеленый коридор, никак. Мы до сих пор платим зарплату нашим предприятиям, поддерживаем людей как можем. Дальше не расскажу, но скоро все будет хорошо" , — сказал Ким.

11 августа российские оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области.

26 июля оккупанты нанесли массированный удар по югу Украины. Тогда, в частности, была атакована портовая инфраструктура в Николаевской области.