Инфляция в июле ускорилась, но меньше прогноза НБУ

Национальный банк сообщает, что темп роста цен в июле ускорился до 22,2%, что было меньше прогноза НБУ благодаря более медленным ростам стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи.

Рост инфляции в Украине, прежде всего, обусловлен последствиями террористических действий России и временной оккупации отдельных территорий. Как следствие, нарушились цепи поставок, были разрушены производственные мощности и инфраструктура.

В настоящее время сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставок.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 22,6% г/г. Дорожали мясные и рыбные продукты, масло, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Выросли цены на подсолнечное масло на фоне ожиданий активизации экспорта и его высокой стоимости на мировых рынках.

Ускорился рост стоимости непродовольственных товаров (до 11,7% г/г), в том числе автомобилей, товаров для дома, электроники, фармацевтических товаров и товаров личного ухода. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось. Это связано как с исчерпанием старых запасов и ограниченной поставкой через дорогу на логистику, так и с реализацией отложенного спроса на фоне постепенного возвращения граждан в свои места жительства. Частичное влияние оказала коррекция официального курса доллара НБУ.

Рост стоимости услуг ускорился до 14,9% г/г. В дальнейшем более высокими темпами росла стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, вернувшихся в свои места проживания, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 37,5% г/г. Более быстрыми темпами дорожали крупы из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Возобновился рост стоимости яиц, что объясняется увеличением производственных издержек бизнеса, в том числе на энергию. Стремительно ускорилось подорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней.

Благодаря расширению предложения, в том числе со стороны домохозяйств, рост цен на семенные овощи и фрукты был медленнее, чем ожидал НБУ.

Темпы роста цен на горючее снизились до 77,7 г/г. Основные причины – постепенное насыщение рынка через налаживание логистики и возобновление конкуренции.

Хотя рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал Национальный банк, высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.

По прогнозу НБУ, инфляция будет ускоряться до конца этого года и начнет снижаться в начале 2023 года. В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий.