NYT: Ежедневно РФ теряет 500 военных в Украине

По словам американских чиновников и экспертов, которые приводит издание New York Times, "ошеломляющий уровень потерь" РФ в Украине означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достигнет одной из своих ключевых военных целей: захватить в этом году весь Донбасс, сообщает Новое время.

Согласно последним оценкам американской разведки и военных, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения в Украине.

Отмечается, что военные действия России замедлились до изматывающей утомительной работы.

Медленному темпу России на востоке еще больше помешало прибытие американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отвоевать часть территории и затруднили доступ РФ в другие районы.

Два американских чиновника оценили потери РФ в Украине в 20 тысяч убитых, из которых 5000 — наемники ЧВК Вагнера. Их их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях социальных сетях и в местных СМИ.

Чиновники Пентагона говорят, что российским подразделениям становится все труднее наступать, когда они несут высокие потери.