Украина уже вернула тела 522 защитников, их считали пропавшими без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, находившихся в списках пропавших без вести, сообщает Украинская правда.

"Есть точная цифра тел наших защитников, которые мы забрали, 522 тела нам удалось забрать. Мы забираем (тела – ред.) с разных направлениях, не только с Донецкого, мы забираем с Луганского, Харьковского направления" , - сообщил чиновник.

Котенко заверил, что Украина работает над тем, чтобы забрать все тела погибших. Он также уточнил, что на сегодняшний день переговоры с оккупантами ведутся не напрямую, а через Международный Красный Крест.