Укрзализныця назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Обращаем внимание жителей Никополя и Марганца, где наблюдается повышенный спрос на выезд в более безопасные регионы: Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поезда №272/271 Запорожье - Киев" , - говорится в сообщении.

Поезд дополнительно будет курсировать с 13 по 25 августа из Запорожья (отправление в 20:05, прибытие в Киев в 09:38).

В обратном направлении из Киева поезд будет курсировать с 14 по 26 августа. Отправление в 22:30, прибытие в Запорожье в 11:53.

Билеты доступны на сайте Укрзализныци, в приложении, в чат-боте и кассах вокзалов.