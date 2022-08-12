ЕС вводит пошлины на российскую и турецкую сталь

Еврокомиссия по результатам антидемпингового расследования решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции. Об этом, со ссылкой на сайт ЕК, сообщает Корреспондент.

Расследование проводилось по запросу Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer), его предметом стал, в частности, стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями.

Так, антидемпинговая пошлина на металл с Магнитогорского металлургического комбината составляет 36,6%, Новолипецкого металлургического комбината - 10,3%, Северстали - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%.

Для турецкого актива ММК (MMK Metalurji) пошлина составляет 10,5%, для остальных турецких сталепроизводителей - от 2,4% до 11%.

Согласно расследованию, импорт коррозионностойкой стали из РФ и Турции вырос более чем в пять раз - со 196,643 тыс. тонн в 2017 году до более 1 млн тонн в период расследования - с 2,2% до 13,1%. Эти страны продавали свою продукцию ниже среднерыночных в ЕС.

ЕК напоминает, что на данный момент введены санкции против РФ, которые также затрагивают поставки стальной продукции в регион или непосредственно компании, производящие и экспортирующие металл в период расследования, а с середины марта введен полный запрет на поставки нержавеющей стали в ЕС.