СМИ: в Литве начали расследование в отношении блоггера Шария

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование по поводу имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, возможного отмывания денег, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил в пятницу информационный портал 15min.

"Сообщаем, что 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация полученного преступным путем имущества). Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор Департамент уголовного преследования Генпрокуратуры" , - заявила представитель Генпрокуратуры Литвы Рита.

По данным портала 15min, расследование начато после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог вести незарегистрированную деятельность, получать недекларируемые доходы из непонятных российских источников, не платить налоги.

Сейчас Анатолий Шарий живет в Испании.

Сбежавший из Украины Шарий, представляющийся журналистом, был задержан в Испании в мае по просьбе Украины, затем отпущен под подписку о невыезде. Он ожидает решения суда о выдаче Украине.

По данным портала 15min, Шарий приобретал миллионную русскоязычную аудиторию и наживал имущество в Испании в течение 10 лет, пользуясь предоставленным им Литвой убежищем и видом на жительство в Евросоюзе.

Шарий лишился политического убежища в Литве только в январе этого года, когда Департамент миграции после различных обращений начал проверять информацию о нем, а Департамент госбезопасности представил вывод, что его пребывание создает угрозу безопасности Литвы.

Департамент миграции в июне запретил Шарию въезд в Литву.