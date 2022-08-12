Андрющенко: с побережья Мариуполя начали вывозить семьи военных России

С побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Все семьи военных кафиров после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Б. Коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских кафиров".

По его словам, у гауляйтера Константина Иващенко, которого Россия назначила "мэром" Мариуполя, количество охранников возросло с 4 до 7.

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