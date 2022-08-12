Андрющенко: с побережья Мариуполя начали вывозить семьи военных России
С побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Все семьи военных кафиров после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Б. Коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских кафиров".
По его словам, у гауляйтера Константина Иващенко, которого Россия назначила "мэром" Мариуполя, количество охранников возросло с 4 до 7.
Предыстория:
- 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. Минобороны РФ заявило, что на авиабазе "Саки" детонировали несколько авиационных снарядов.
- В тот же день стало известно, что из оккупированного Херсона стали вывозить семьи российских военных.
- До этого советник мэра сообщал, что из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек, а город почти безлюден.