Прокуратура: оккупанты обстреляли Харьковщину, есть погибшая и раненые

В результате обстрелов Харьковщины в пятницу, 12 августа, один человек погиб и трое пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

"Около 7:30 военнослужащие РФ обстреляли с. Барановка Богодуховского района. Погибла 50-летняя женщина и получил ранение мужчина 28 лет.

Около 12:30 русский под огнем кафиров оказался пгт Золочев. Получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина".

Также правоохранители зафиксировали повреждения двух жилых домов. По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Ураган" с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним: