Прокуратура: оккупанты обстреляли Харьковщину, есть погибшая и раненые
В результате обстрелов Харьковщины в пятницу, 12 августа, один человек погиб и трое пострадали, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
"Около 7:30 военнослужащие РФ обстреляли с. Барановка Богодуховского района. Погибла 50-летняя женщина и получил ранение мужчина 28 лет.
Около 12:30 русский под огнем кафиров оказался пгт Золочев. Получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина".
Также правоохранители зафиксировали повреждения двух жилых домов. По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Ураган" с временно оккупированных территорий Украины.
Напомним:
- В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков из Белгорода.
- Недавно российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области.