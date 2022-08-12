FT: ЕС планирует построить газопровод из Португалии в центр Европы

В Евросоюзе планируют строительство нового газопровода, который соединит Португалию и центральную часть Европы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза Рибера заявила, что часть трубопровода из Испании во Францию можно построить меньше чем за год. Эти меры планируются реализовать в рамках попыток отлучить Европу от российского газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц, обсуждал строительство нового трубопровода с лидерами Португалии, Испании и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

В Португалии заявили, что Германия может рассчитывать на приверженность Португалии к строительству газопровода. В 2019 году этот проект разрабатывался, но был отложен из-за сопротивления Франции.

Напомним, что Россия регулярно снижает поставки газа в ЕС, шантажируя этим европейские страны.

В самой Европе уже одобрили план действий по снижению зависимости от российского газа. Совет Европейского союза утвердил постановление об уменьшении спроса на газ на 15% этой зимой.